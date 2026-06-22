Las hipotecas sobre vivienda se desploman en abril en Baleares un 23,9%

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PALMA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La firma de hipotecas sobre vivienda se ha desplomado en abril en Baleares un 23,9% con 770 operaciones, según ha publicado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según los mismos datos, en el archipiélago se prestaron 250,56 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en el cuarto mes del año, un 11,88% menos del capital prestado que hace un año.

Atendiendo al total de fincas, se constituyeron un total de 1.055 hipotecas en la región, con un desembolso de capital de 360,52 millones de euros. De ellas, 47 fueron sobre fincas rústicas y 1.008 sobre urbanas.

De las 1.008 hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en abril en Baleares, 770 fueron sobre viviendas; 11 en solares y 227 en otro tipo.

El número de operaciones que cambiaron de entidad (subrogaciones al acreedor) fue de 9 y en 16 hipotecas cambió el titular del bien hipotecado (subrogaciones al deudor). De las 144 hipotecas con cambios en sus condiciones, 119 fueron por novación.

Por contra, se cancelaron 1.268 préstamos sobre fincas en Baleares. De ellas 861 correspondieron a viviendas, 66 a fincas rústicas, 323 a urbanas y 18 sobre solares.

En toda España, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas fue de 40.010 en abril, un 2,3% más que en el mismo mes de 2025. El importe medio de estas operaciones alcanzó los 173.331 euros, con un aumento del 11,1%.

El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad (procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente) creció un 21,0%.