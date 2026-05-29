Un hombre agrede a su madre y se atrinchera en la casa armado con un cuchillo: "Me voy a cargar a todos"

Un hombre agrede a su madre y se atrinchera armado con un cuchillo: "Me voy a cargar a todos". - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre por supuestamente agredir a su madre y atrincherarse armado con un cuchillo a pesar de tener una orden de alejamiento de la vivienda.

Según han informado en un comunicado, los hechos se produjeron el pasado lunes de madrugada, cuando varias patrullas de la Policía Local solicitaron colaboración a la Policía Nacional, después de que un hombre se había atrincherado en el domicilio familiar tras haber agredido a su madre.

A la llegada de los agentes, la madre logró escapar del domicilio y refugiarse en la casa de una vecina. Por su parte, el presunto agresor se atrincheró en el inmueble armado con un cuchillo lanzando amenazas de muerte contra los policías.

Los policías nacionales intentaron en todo momento negociar con el varón, que estaba muy agresivo, llegando incluso a lanzar puñaladas a la puerta de acceso a la vivienda, hasta el punto de sacar la punta del cuchillo por el exterior.

El hombre profirió en todo momento amenazas contra los agentes que estaban en el exterior. "Al primero que entre me lo voy a llevar por delante, de aquí no me voy. Alguien sale con los pies por delante, me voy a cargar a todos", dijo muy agitado, según el relato de los agentes.

Los policías solicitaron la presencia de una ambulancia y de los bomberos, intentando en todo momento negociar con el varón pero este seguía con las amenazas.

Finalmente consiguieron acceder al interior donde fueron recibidos por el hombre que esgrimía el cuchillo y se mostraba muy nervioso. Los policías tuvieron que utilizar el dispositivo inmovilizador eléctrico para reducir al sospechoso.

Los agentes comprobaron que el hombre tenía una orden de alejamiento del domicilio de su madre y que la había infringido, por lo que finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de quebrantamiento de medida cautelar, malos tratos en el ámbito familiar y atentado a agentes de la autoridad.