Un hombre aparece muerto en su casa varios días después de denunciarse su desaparición

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido muerto hallado en su casa de Palma varios días después de denunciarse su desaparición.

Fue su jefa en el trabajo la que, según ha publicado el diario Última Hora y han señalado fuentes cercanas, quien dio la voz de alarma después de que el hombre no se presentara en su puesto de trabajo.

Agentes del Grupo de Homicidios acudieron este lunes al domicilio y en su habitación hallaron el cuerpo sin vida del hombre. Todo apunta a que murió por causas naturales.