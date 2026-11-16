Un hombre confiesa haber agredido sexualmente a una menor de 10 años en Inca y evita entrar en prisión

El acusado, de espaldas, este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares.- EUROPA PRESS

PALMA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha confesado haber agredido sexualmente a una menor de 10 años en Inca y ha aceptado una condena de un año de prisión que no deberá cumplir.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad durante la vista previa del juicio que se ha celebrado la mañana de este lunes en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares.

La Fiscalía solicitaba que fuera condenado a tres años de prisión y al pago de una indemnización de 3.000 euros como supuesto autor de un delito de abusos sexuales.

No obstante, el procesado ha reconocido los hechos y ha visto rebajada la petición de pena a un año de cárcel y una indemnización de 500 euros.

Tanto la fiscal como la acusación particular, ejercida por una letrada del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), han entendido que concurre la circunstancia atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, dado que han pasado más de diez años en juzgarse los hechos.

El tribunal, tras pedirlo su defensa, ha acordado la suspensión de la pena privativa de libertad con la condición de que no delinca en los próximos tres años y abone la indemnización en un plazo de dos meses. Sí que deberá cumplir una orden de alejamiento respecto de la víctima y la prohibición de comunicarse con ella durante dos años.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, sucedieron el verano de 2015. El procesado aprovechó que convivía con la víctima, entonces de 10 años, para llamarla a su habitación y someterla a tocamientos de carácter sexual.