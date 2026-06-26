Un hombre la emprende a golpes y amenaza de muerte a clientes de un bar de Palma que le negaron un cigarro

Un hombre la emprende a golpes y amenaza de muerte a clientes de un bar que le negaron un cigarro. - POLICÍA NACIONAL

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por supuestamente emprenderla a golpes y amenazar de muerte a clientes de un bar de Palma que le negaron un cigarro.

Según han informado en un comunicado, los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes en la terraza de un bar en el barrio de Son Cotoner.

Una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional estaba realizando labores de prevención y fueron enviadas hasta el lugar donde al parecer varias personas habían sido amenazadas y golpeadas con palos por un varón, de nacionalidad española.

Una vez en el lugar, una pareja explicó a los agentes que momentos antes, cuando se encontraban en la terraza de un bar, se les acercó un varón y, de malas maneras, les pidió un cigarro.

La pareja le indicó que no tenían tabaco y que se fuera. El hombre se tomó mal la respuesta, se puso agresivo y se fue. Sin embargo, regresó poco después con un palo de grandes dimensiones en la mano y profiriendo amenazas. Otro cliente pudo arrebatarle el palo.

El hombre, sin embargo, se pudo hacer con otro palo y volvió a las amenazas. "Os voy a matar, no vais a poder salir a la calle", les dijo.

Acto seguido empezó a golpearles con el palo de madera, provocándoles heridas en la cara y cabeza. Al poco, huyó del lugar.

Mientras tanto, los agentes localizaron cerca del establecimiento a un varón cuyas características coincidan plenamente con las aportadas por las victimas y otros testigos de los hechos, así como varios palos de madera.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de amenazas y de lesiones y fue conducido a dependencias policiales.