Un hombre se enfrenta a cinco años de cárcel por blanquear dinero ilícito a través de una empresa de consultoría

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (09.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de por blanquear dinero ilícito a través de una empresa de consultoría.

La Fiscalía solicita que sea condenado a cinco años de prisión y al pago de una multa de 7.000 euros como supuesto autor de un delito de blanqueo de capitales.

Los hechos, según expone el fiscal en su escrito de acusación, se remontan a marzo de 2019, cuando el procesado abrió una cuenta corriente a nombre de una empresa de la que era administrador único y que, pese a tener como objeto social la consultoría de gestión empresarial, carecía de cualquier actividad lícita.

Esa cuenta la puso a disposición de otras personas implicadas en el supuesto delito pero que están siendo investigadas fuera de la jurisdicción española.

Estos, bajo la apariencia de ser expertos en inversiones financieras de la empresa del acusado, anunciaron inversiones aparentemente rentables que resultaban "especialmente atractivas" por ofrecer un tipo de interés superior al habitual o acciones a un precio de compra inferior al del mercado en distintas compañías de 'cybertraiding' que realmente no existían o no estaban activas.

De este modo, la empresa del procesado consiguió que un elevado número de personas suscribieran los contratos de inversión ofertados y realizaran las transferencias por las cantidades indicadas a cuentas corrientes residenciadas en distintos países europeos.

Entre ellas se encontraba la que el procesado abrió en 2019, donde recibió diversas cantidades económicas que después transfería a otras domiciliadas en Turquía y que controlaban los otros sospechosos.

El procesado detrajo cantidades en su propio beneficio por un importe de al menos 3.900 euros, con el consecuente perjuicio para los inversores.