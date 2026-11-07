Un hombre se enfrenta a nueve años de cárcel por enviar a Palma un paquete con 85 kilos de cocaína y marihuana

Archivo - Un guardia civil sostiene un paquete de droga de la operación Krolik, relacionada con el tráfico de drogas, en la comandancia de la Guardia Civil, a 2 de noviembre de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PALMA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primaria de la Audiencia Provincial de Baleares celebrará el próximo lunes (12.30 horas) la vista previa del juicio contra un acusado de enviar a Palma un paquete con 85 kilos de cocaína y marihuana.

La Fiscalía solicita que sea condenado a nueve años de prisión y al pago de una multa de 2,64 millones de euros como supuesto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos, según expone la fiscal en su escrito de acusación, se remontan al pasado 9 de abril, cuando el procesado se envió a sí mismo --figura como remitente y como destinatario-- un paquete desde Sevilla hasta Palma.

El juzgado autorizó la intervención y entrega controlada del paquete y, sin saberlo, el acusado acudió a recogerlo unos días después. En el interior del paquete se encontraron 85 kilos de cocaína y de marihuana.