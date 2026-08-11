Un hombre fallece en una playa de Formentera por un posible ahogamiento

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FORMENTERA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre en la playa de Levante, en Formentera. Según ha informado el Consell insular, todo apunta a un ahogamiento.

Los hechos han tenido lugar este martes hacia el mediodía, cuando otro bañista ha intentado salvar al hombre que se encontraba en dificultades. Finalmente, el socorrista de un establecimiento ha ayudado a salir del agua a la persona que intentó salvar al fallecido.

Cuando los socorristas del servicio insular han podido recuperar a la víctima, en tierra la han intentado reanimar, pero no ha sido posible.