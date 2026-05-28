El Hospital Can Misses completa su primera donación en asistolia controlada

EIVISSA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Can Misses ha realizado con éxito su primera donación en asistolia controlada, un procedimiento que supone un avance importante para la capacidad asistencial del centro y para el sistema de trasplantes, según ha afirmado la consellera de Salud, Manuela García.

Según ha explicado el Área de Salud en las Pitiusas, García ha visitado la UCI y se ha reunido con el equipo que participó en esta histórica primera donación.

Este proceso ha sido posible mediante la coordinación multidisciplinar entre los equipos de Coordinación de Trasplantes, Medicina Intensiva, Anestesia, Quirófano, Cirugía, Urología, Traumatología y Oftalmología, así como a la Coordinación Autonómica de Trasplantes de Baleares. Igualmente, se ha contado con la colaboración de la Coordinación de Trasplantes del centro sanitario público de referencia, el Hospital Universitario Son Espases.

La donación en asistolia controlada es un proceso que se lleva a cabo tras la adecuación del tratamiento de soporte vital en pacientes con patologías irreversibles, siempre bajo criterios clínicos, éticos y legales estrictamente establecidos, y con el consentimiento de la familia.

Según el gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Eduardo Escudero, "este primer procedimiento representa un hito para nuestro centro y refleja el compromiso y la preparación de todos los profesionales implicados".

La incorporación de la asistolia controlada permite ampliar las posibilidades de donación, brindando la oportunidad de cumplir con el derecho de ser donantes a este tipo de pacientes, ya que hasta ahora los donantes de órganos de Can Misses eran exclusivamente aquellas personas con muerte cerebral.

En 2026, la Unidad de Trasplantes del Área de Salud de Eivissa y Formentera ha coordinado dos procesos de donación. Uno de ellos en muerte encefálica y otro en asistolia, además de dos donaciones de córneas.