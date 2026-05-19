El Hospital Can Misses refuerza la seguridad tras la agresión sexual contra una paciente

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EIVISSA 19 May. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de las Pitiusas ha implantado nuevas medidas de seguridad tras la agresión sexual a una paciente registrada la pasada semana.

Según han explicado a Europa Press desde el Área de Salud, entre otras novedades habrá un nuevo sistema de acceso por tarjeta en las entradas al Hospital que no son públicas.

También, se limitará la hora de acceso al Hospital por la puerta principal. Hasta ahora las puertas se cerraban a las 23.00 horas y desde ahora se cierran a las 22.00 horas, ampliando el refuerzo de celadores en el mostrador del vestíbulo principal hasta esa hora.

En Can Misses, se ha adelantado un mes el refuerzo estival de Seguridad, comenzando este mismo mes de mayo. Al mismo tiempo, se está evaluando la necesidad de ampliar durante todo el año el personal de seguridad.

En el Hospital, ya se han impulsado campañas de comunicación interna dirigidas al personal para recordar el uso de la tarjeta identificativa e implicar a todo el personal en la vigilancia de personas ajenas al centro o de situaciones sospechosas. Esta campaña se desarrolla con el nombre de 'Eres los ojos de nuestros pacientes'.

"Aunque para acceder y huir se hayan forzado dos puertas, nos vemos obligados a revisar la seguridad. Ya se han puesto en marcha estas medidas y se evalúan otras para que un incidente así no vuelva a suceder", han señalado desde el Área de Salud pitiusa.

Cabe recordar que un hombre fue detenido como presunto autor de una agresión sexual contra una paciente ingresada en Can Misses.