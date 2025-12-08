El Hospital Can Misses registra un descenso del 31,2% en el número de pacientes en espera en consultas externas

Archivo - Pruebas de detección del coronavirus, en la unidad volante exprés de Can Misses. - ÁREA DE SALUD DE IBIZA Y FORMENTERA - Archivo

IBIZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Can Misses ha registrado en diciembre una bajada del 31,28 por ciento en el número total de pacientes en lista de espera para consultas externas.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa este lunes, en el tramo de personas que esperan más de 60 días, la disminución ha sido del 46 por ciento y ha pasado de 10.440 personas a principios de diciembre del año pasado a las 5.636 de primeros de diciembre de este año, es decir casi 5.000 personas menos.

La demora media también ha experimentado una mejoría con una disminución del 45 por ciento y de 168 días se ha pasado a 92.

Entre las principales razones se encuentra el haber completado muchos servicios que han estado por debajo de la plantilla autorizada durante años.

Destaca en esta bajada los datos registrados por nueve servicios médicos, seis de los cuales confirman bajadas cercanas al 90 por ciento tanto en la reducción del número de pacientes como en la demora media.

Los nueve servicios en los que más acusada ha sido la reducción son Digestivo, Cirugía Maxilofacial, Dermatología, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Otorrinolaringología, Reumatología, Traumatología y Cirugía Vascular.

En el caso del Servicio de Digestivo la bajada ha sido en el número de pacientes del 89,3 por ciento y de 1.737 personas en lista de espera ha bajado hasta las 186. En el tramo de más de 60 días ha bajado un 98,7 por ciento y de registrar 1.523 personas en diciembre de 2024 ha pasado a 20 este diciembre.

La demora media también se ha reducido en torno al 90 por ciento, exactamente un 92,7 por ciento, y de 264 días se ha pasado a 19. En número de pacientes la lista de espera ha bajado un 89 por ciento, y de contabilizar 487 personas, ha pasado a tener 52.

En el tramo de más de 60 días se ha pasado de 383 personas a no tener ninguna en este tramo. Y la demora media se ha reducido un 87 por ciento, ya que hace un año los pacientes esperaban 139 días de media y hoy son 18 los días de demora media.

Medicina Interna es otro de los servicios cuyas bajadas rondan el 90 por ciento. En número de pacientes la bajada es del 94,17 por ciento y en un año ha pasado de 103 personas en lista de espera a seis; en el tramo de más de 60 días, la reducción es del 90,6 por ciento y de 32 personas hace un año hay registradas actualmente tres; la demora media por su parte ha pasado de 72 días a 55, lo que ha supuesto una disminución del 23,7 por ciento.

Dermatología, con el programa de telemedicina con Atención Primaria y la incorporación de profesionales, ha experimentado una rebaja del número total del 87 por ciento y ha pasado de contabilizar 2.064 personas, hace doce meses, a tener actualmente 271 personas en la lista de espera. La demora media ha bajado un 85,85 por ciento y de 175 días ha bajado hasta 24,7 días.

Cirugía Maxilofacial registra un 94,4 por ciento de disminución en el número de pacientes, ya que hace un año había 232 personas y hoy hay 13. En el tramo de más de 60 días, de 54 ha pasado a una y la demora media se ha reducido un 46 por ciento, de 38,5 días a 20,8.

Cirugía vascular completa el grupo de seis servicios que registran las mayores bajadas. En su caso la disminución del número de pacientes es del 86 por ciento y ha evolucionado de 137 pacientes a 19 en un año. En el tramo de más de 60 días no hay nadie en este momento y había 61 personas en diciembre de 2024.

Por otro lado, en el corte de diciembre de 2025 destacan ocho servicios cuya demora se sitúa en este momento por debajo de los 20 días.