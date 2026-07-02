El Hospital de Inca ya permite recoger medicamentos las 24 horas del día mediante taquillas inteligentes

El Hospital de Inca permitirá recoger medicamentos las 24 horas mediante taquillas inteligentes. - CAIB

PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Inca ha puesto en marcha un sistema de taquillas inteligentes que permitirá a los pacientes externos con tratamientos de dispensación hospitalaria recoger sus medicamentos las 24 horas del día, sin necesidad de ajustarse al horario habitual del Servicio de Farmacia.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el sistema está dirigido a pacientes crónicos que requieren la dispensación periódica de medicamentos y pretende facilitar la recogida de los tratamientos, especialmente a quienes tienen dificultades para acudir al hospital durante el horario de consultas externas.

La medida permitirá reducir los tiempos de espera, ofrecer una mayor flexibilidad en la recogida de la medicación y mejorar la autonomía de los pacientes.

El sistema dispone de 39 compartimentos inteligentes, de los que 25 funcionan a temperatura ambiente y 14 están refrigerados. Las taquillas están ubicadas junto a las consultas externas del Servicio de Farmacia y, una vez depositada la medicación, el paciente recibe un código numérico por SMS que le permite recogerla en un plazo máximo de 48 horas.

Según la Conselleria, el sistema garantiza la conservación y la seguridad de los medicamentos, además de mantener la trazabilidad de cada dispensación.

La utilización de estas taquillas forma parte del modelo de telefarmacia del Hospital de Inca. Antes de cada dispensación, el farmacéutico realiza una consulta no presencial para validar el tratamiento, resolver posibles dudas y garantizar el seguimiento clínico del paciente.