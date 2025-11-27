El Hospital de Manacor contará temporalmente con solo un ginecólogo de guardia

Archivo - Hospital de Manacor. - CAIB - Archivo

PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Ginecología del Hospital de Manacor contará temporalmente con solo un especialista de guardia debido a la baja sobrevenida de tres de ellos.

La reducción de los ginecólogos de guardia, que pasarán de ser dos a uno, solo afectará entre las 15.00 y las 08.00 horas del 1 al 15 de diciembre.

No obstante, ha asegurado la Conselleria de Salud en un comunicado, la atención ginecológica a las mujeres del sector sanitario de Llevant estará garantizada "con los mismos índices de seguridad del paciente y de excelencia asistencial".

El centro hospitalario atenderá todas las urgencias con normalidad pero, de manera excepcional, las urgencias que se puedan demorar se derivarán a otro centro sanitario en coordinación con el SAMU 061 y con el resto de servicios de ginecología de otros hospitales.

El Hospital de Manacor dispone de manera habitual de 11 ginecólogos que realizan las guardias durante todo el año. A partir del 1 de diciembre pasarán a ser ocho ginecólogos debido a la confluencia de tres bajas laborales, ya que un facultativo ha pedido excedencia y otros dos tendrán bajas por incapacidad temporal.

Tanto el hospital como el IbSalut, ha indicado la Conselleria, trabajan de manera conjunta en la búsqueda activa de profesionales para continuar ampliando la plantilla de facultativos de la especialidad de ginecología.