El Hospital Son Llàtzer conmemora el Día Internacional de la Enfermería con una jornada de donación de sangre

Son Llàtzer conmemora el Día Internacional de la Enfermera con una jornada de donación de sangre. - CAIB

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha celebrado este martes el Día Internacional de la Enfermería con una jornada de donación de sangre abierta a profesionales, pacientes y ciudadanos.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la jornada, bajo el lema 'Cuidar también es donar', se ha desarrollado en el vestíbulo de Consultas Externas y en el autobús de donación habilitado en el aparcamiento público del hospital.

La iniciativa, organizada junto con el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares, ha vinculado la donación con valores como la equidad, la solidaridad y la responsabilidad profesional que representan las enfermeras dentro del sistema sanitario.

El evento de este año pone el foco en el refuerzo del liderazgo, la autonomía y la capacidad de decisión de los profesionales de la enfermería como elemento esencial para garantizar sistemas sanitarios más seguros, sostenibles y cercanos a las necesidades de la población.

Además, Son Llàtzer y el Hospital Joan March han organizado un acto institucional, que ha tenido lugar en el primero, en el que la enfermera Sonia Velasco ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado el compromiso de avanzar hacia una mayor autonomía, especialización y presencia en los espacios de liderazgo y decisión del sistema sanitario por parte de las enfermeras.

Por último, la Dirección Enfermera y la Gerencia de ambos hospitales han destacado la profesionalidad y el impacto creciente de esta profesión dentro del sistema sanitario, subrayando su labor en la atención directa a las personas y en ámbitos como la investigación, la docencia y la generación de conocimiento, así como en la formación y en el impulso de nuevos modelos de atención.