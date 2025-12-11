El Hospital Son Llàtzer crea una consulta post-UCI para mejorar la recuperación de los pacientes

El Hospital Son Llàtzer crea una consulta pos-UCI para mejorar la recuperación de los pacientes - CAIB

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Son Llàtzer ha puesto en marcha la Consulta del Síndrome Pos Cuidados Intensivos (SPCI), destinada a detectar, tratar y prevenir las secuelas que pueden aparecer después de un ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El objetivo, según ha destacado la Conselleria de Salud en una nota de prensa, es mejorar la recuperación y la calidad de vida de los pacientes y sus familias tras superar una enfermedad grave.

El síndrome post cuidados intensivos es un conjunto de alteraciones físicas, cognitivas y emocionales que pueden mantenerse durante meses y afectan hasta a un 75 por ciento de los pacientes que han pasado por una UCI. Estas secuelas pueden dificultar la vuelta a la vida cotidiana y tener un impacto clínico, social y económico importante.

Las doctoras Catalina Forteza y Catalina Rubert, médicas intensivistas especializadas en el seguimiento post-UCI, serán las responsables de esta nueva consulta.

Desde la Conselleria han subrayado que el objetivo de la iniciativa es identificar precozmente los factores de riesgo y las posibles secuelas derivadas de un ingreso en la UCI, así como hacer un seguimiento estructurado de los pacientes con riesgo de presentar afectaciones físicas, cognitivas o emocionales.

Otra función de la consulta es coordinar la intervención de un equipo multidisciplinar para abordar estas alteraciones y derivar a otros especialistas cuando sea necesario, para garantizar una atención integral.

La consulta también tiene como objetivo mejorar el pronóstico y la calidad de vida de los pacientes, para facilitar que se reincorporen a la vida cotidiana y laboral, y reducir los reingresos hospitalarios y la comorbilidad asociada al síndrome.

Finalmente, este nuevo espacio permitirá optimizar la calidad asistencial de la UCI, gracias a la retroalimentación continua entre la unidad y la consulta, y mejorar el conocimiento y la comprensión del SPCI entre los pacientes y sus familias.

En este sentido, las doctoras Forteza y Rubert han destacado que la recuperación no termina con el alta de la UCI y que muchos pacientes no son conscientes de las secuelas que pueden aparecer tras una enfermedad crítica.

"Con esta consulta podemos detectar problemas de manera precoz y acompañarlos en el proceso de recuperación", han apuntado.