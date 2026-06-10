Los hoteleros de Mallorca prevén una buena temporada y esperan que se alargue hasta noviembre

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Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la Catedral - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 10 junio 2026 12:30
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PALMA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) prevé que la temporada sea buena y estable, similar a la del año pasado, y confía que se pueda alargar hasta noviembre.

"Sería un éxito", ha dicho este miércoles el presidente de la FEHM, Javier Vich, en una rueda de prensa para presentar la campaña 'Thanks for visiting Mallorca'.

En general, la patronal prevé una temporada estable, a pesar del contexto geopolítico desfavorable, ha indicado Vich, con una mayor demanda del mercado británico y una "cierta lentitud" en lo que respecta al mercado alemán.

En este sentido, ha explicado que algunas zonas la temporada ha arrancado "con más lentitud", como es el caso de Cala Rajada o Santa Ponça. No obstante, ha confiado en que las reservas 'last minute' sean "más dinámicas" que el año pasado.

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