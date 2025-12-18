Los hoteleros de Mallorca recaudan 100.000 euros para Sonrisa Médica

El presidente y la vicepresidenta de la FEHM, Javier Vich y María José Aguiló, y la vicepresidenta de Sonrisa Médica, Inés Rotger.- EUROPA PRESS

PALMA, 18 (EUROPA PRESS)

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha recaudado este año un total de 100.000 euros que irán destinados a Sonrisa Médica en el marco de su campaña anual 'Hoteles de Narices'.

En la iniciativa, que este 2025 cumple su décimo aniversario y suma ya alrededor de 420.000 euros en donaciones, han participado unas 30 empresas y más de un centenar de establecimientos.

Esto supone un récord tanto de implicación de empresas individuales y cadenas como de recaudación, ha explicado este jueves la vicepresidenta ejecutiva de la patronal, María José Aguiló, en declaraciones a los medios de comunicación durante la tradicional copa de Navidad.

"Nos hace muy felices alcanzar la cantidad histórica de 100.000 euros. Es importante para que Sonrisa Médica haya podido llegar a otros colectivos como las personas mayores, que también necesitan atención y compañía", ha celebrado.

Las donaciones que los hoteleros de Mallorca destinan a la entidad social de forma anual, ha subrayado, ha permitido que los voluntarios también puedan desarrollar su labor en Menorca e Ibiza.

En el acto también han estado presentes el presidente de la FEHM, Javier Vich, y la vicepresidenta de Sonrisa Médica y presidenta de la Asociación Balear de la Empresa Familias (Abef), Inés Rotger.

Ambos han agradecido a las empresas participantes su labor para permitir que la entidad pueda seguir desarrollando su labor en Baleares.

"Me siento profundamente orgulloso de representar a un sector tan solidario", ha dicho Vich, quien ha animado a los hoteleros a dar más a conocer esta faceta suya. "Nuestro carácter es de hacer y no decir, de no comunicar, pero son muchísimos los gestos de solidaridad", ha sostenido.

Rotger, por su parte, ha trasladado su "agradecimiento sincero" a la FEHM por su "papel clave a la hora de canalizar el compromiso de los pequeños establecimientos y de las grandes cadenas".

"Cada gesto suma y la unión de fuerzas convierte esta campaña en un éxito compartido. La donación récord de 100.000 euros es un hito que no pertenece a una sola entidad sino a todas las personas y hoteles que han creído y participado en el proyecto", ha manifestado.

PREVISIONES DE OCUPACIÓN

Preguntada por las previsiones de ocupación hotelera para las fechas navideñas, Aguiló ha señalado que es todavía pronto para poder conocerlas con claridad.

"En Palma hay una buena previsión para estos días, en otras zonas la mayor parte de los establecimientos están cerrados y hay algunas aperturas puntuales. En Navidad habrá un pequeño repunte y esperamos arrancan el año con un poco más de fuerza", ha apuntado.