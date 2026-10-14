Los hoteles de Palma registran un 89% de ocupación este verano, similar a 2025

Archivo - Un hotel de Palma
Archivo - Un hotel de Palma - MELIÁ - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 14 octubre 2026 11:55
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    PALMA, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La demanda hotelera en Palma ha registrado un 89 por ciento de ocupación en la temporada de verano, una cifra que se estabiliza respecto a 2025, cuando se contabilizó un 90 por ciento.

    Así lo ha explicado este miércoles en una rueda de prensa la gerente de la asociación Hotelera de Palma, Mercè Peñaranda, quien ha señalado que el coste por habitación ha aumentado un 8,9 por ciento, aunque la estancia de los turistas ha sido "más corta".

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