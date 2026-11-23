Archivo - Un avión vuela sobre el aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una nueva huelga general convocada por los principales sindicatos en Bélgica (CSC, FGTB y Synova) para protestar contra las políticas de austeridad comprometidas por el Gobierno federal ha obligado este lunes al cierre del espacio aéreo en el país entre las 07.00 horas y las 22.00 horas por el paro secundado por los controladores aéreos.

Los paros han provocado la cancelación de dos vuelos en el aeropuerto de Palma, uno con destino a Bruselas a las 17.55 horas y otro de Bruselas a la capital balear, a las 23.00 horas, según la información de Aena.

La compañía responsable de la gestión del tráfico aéreo belga, Skeyes, ha informado del cierre del espacio a partir de las 07.00 horas; lo que ha permitido al aeropuerto internacional de Bruselas operar apenas una veintena de vuelos entre las 06.00 horas y el inicio del paro, con 11 vuelos de salida y 14 de llegada. El aeropuerto de Charleroi (50 kilómetros al sur de Bruselas), a su vez, también ha cancelado las operaciones programadas.