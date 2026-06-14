Huelga médica en Baleares: arranca este lunes la quinta semana de paros del año contra el Estatuto Marco

Carteles de protesta colocados en el marco de la huelga médica en Baleares - SIMEBAL

PALMA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los médicos de Baleares vuelven este lunes a la huelga en una nueva jornada de paros a nivel nacional, la quinta convocada este año por los sindicatos para mostrar su rechazo al anteproyecto del nuevo Estatuto Marco y exigir una regulación propia para el colectivo médico y facultativo.

La convocatoria de esta nueva semana de huelga será la primera protesta que se celebra después de que el pasado 2 de junio el Consejo de Ministros aprobara el Anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

Tras la aprobación del anteproyecto, la ministra de Sanidad, Mónica García, convocó el pasado miércoles un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns) para abordar con las comunidades autónomas la reforma del Estatuto Marco y la huelga de médicos.

Sin embargo, el encuentro terminó sin acuerdos ante el rechazo de las comunidades a votar los puntos del orden del día, que contemplaban acuerdos y recomendaciones relativas a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios.

En las Islas, los facultativos han seguido las cuatro semanas de huelga convocadas a lo largo de 2026, con seguimientos del 80 por ciento en consultas externas hospitalarias y del 50 por ciento en atención primaria, según datos del Sindicato Médico de Baleares (Simebal).