La huelga médica sigue en Baleares con un seguimiento del 70% en los hospitales y del 40% en atención primaria

Archivo - Cartel colocado en las inmediaciones del Hospital Son Llàtzer en la tercera semana de huelga médica. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La quinta semana de huelga médica contra el Estatuto Marco planteado por el Ministerio de Sanidad en lo que va de año ha proseguido este martes en Baleares con un seguimiento del 70% en las consultas externas hospitalarias y del 40% en atención primaria.

Es el balance provisional que ha hecho el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), unas cifras similares tanto a las de este lunes como a las de otras semanas de huelga.

El servicio de anestesia es el que más paro ha vuelto a registrar este martes, de entre el 90% y el 95%. Entre el 65% y el 70% de los MIR, pese a que perciben un sueldo menor, también han apoyado las movilizaciones.

La primera jornada de huelga, según los datos facilitados por el IBSalut, provocó la cancelación de 43 intervenciones quirúrgicas y más de 3.000 consultas y pruebas diagnósticas.

Unas cifras que, en declaraciones a Europa Press, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro, ha vaticinado que se repetirán este martes, a la espera de conocer el balance definitivo.

El sindicato ha convocado concentraciones a lo largo de esta semana a las puertas de los hospitales públicos de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Las concentraciones seguirán este jueves también a las 08.30 horas en los hospitales de Mallorca, mientras que en Eivissa tendrá lugar una protesta en el paseo Vara de Rey (18.30 horas). En Menorca, la concentración se realizará en atención primaria.