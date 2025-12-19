IB3 hará visitas guiadas a jóvenes y mayores gracias a un convenio con el Consell de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca y el Ente Público de Radiotelevisión de Baleares (IB3) han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de acercar la televisión pública balear a la ciudadanía.

El acuerdo ha sido firmado por el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y por el director general de IB3, Josep Maria Codony.

Este convenio permitirá llevar a cabo visitas guiadas gratuitas a las instalaciones de IB3, dirigidas, por primera vez, a las asociaciones de personas mayores y también a los jóvenes de Mallorca.

El objetivo es que la ciudadanía pueda conocer de primera mano la historia de IB3, el funcionamiento del servicio público de comunicación y el proceso de elaboración de los contenidos de televisión, radio y plataformas digitales.

Las visitas no solo mostrarán los espacios físicos de IB3, sino que también explicarán su función como medio público, permitirán conocer a los profesionales y presentadores que trabajan allí y promoverán una participación activa de la ciudadanía en el conocimiento del servicio público de comunicación.

En el marco del convenio, el Consell de Mallorca asumirá el compromiso de coordinarse con las asociaciones de personas mayores y de jóvenes, organizar los grupos y el calendario de visitas y difundir esta colaboración a través de los canales institucionales.

La actuación se llevará a cabo desde la Dirección Insular de Promoción Sociocultural y la Dirección Insular de Juventud y Participación, dos áreas clave del Consell.

El presidente del Consell de Mallorca ha agradecido a IB3, y especialmente a su director general, Josep Maria Codony, la firma de este convenio, así como la labor de todos los profesionales que trabajan allí y que hacen posible ofrecer un servicio público de comunicación cercano, plural, crítico y representativo de la realidad de las Islas.

Galmés ha expresado su convicción de que esta iniciativa será muy bien recibida tanto por las asociaciones de personas mayores como por la juventud de Mallorca.