El Ibavi construirá 18 viviendas de protección pública en Sant Antoni

IBIZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha impulsado, "tras casi 15 años", una promoción de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Sant Antoni de Portmany al formalizar la compra de un solar de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) donde se prevé la construcción de 18 viviendas de promoción pública.

Según ha informado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, acompañado del alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra, la compra del solar ya ha sido formalizada por parte del Ibavi y será la segunda promoción del Ibavi en el municipio de Sant Antoni -existe una de 25 viviendas-.

La parcela de 2.084 metros cuadrados está situada en la calle Teulats y era propiedad de la Sareb. El coste de la adquisición de este solar ha sido de 460.000 euros (impuestos excluidos) y, en cuanto al presupuesto de la promoción, la construcción de estas 18 viviendas tendrá un coste máximo de 3,2 millones de euros (impuestos excluidos).

"La vivienda pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern en colaboración con los ayuntamientos y con esta operación damos un paso importante desde el Ibavi al comprar un solar de la Sareb y poner en marcha una promoción de vivienda social en Sant Antoni de Portmany para dar respuesta a la necesidad de vivienda asequible en la isla de Ibiza y en este municipio", ha manifestado el conseller.

El alcalde ha señalado que "el acceso a la vivienda es una prioridad y uno de los principales retos" que tienen en Sant Antoni y ha agradecido esta actuación del Govern y el Ibavi "para dar respuesta a "muchas familias del municipio que buscan una vivienda asequible".

Además, ha recordado que el Ayuntamiento trabaja en esta línea puesto que en el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana se han contemplado más de 1.000 viviendas protegidas o de precio limitado.

Por lo que se refiere a las características de esta promoción en Sant Antoni de Portmany, contará con planta baja y primera planta y se prevé que haya viviendas de una y dos habitaciones. Dos de las viviendas serán adaptadas para personas con discapacidad. La promoción podrá disponer de un aparcamiento en superficie para hasta nueve vehículos.

PROCEDIMIENTO EXPRÉS PARA ACELERAR LA TRAMITACIÓN

En paralelo a la compra del solar, el Ibavi ya ha preparado las bases técnicas para licitar en las próximas semanas la redacción del proyecto básico y ejecutivo. En este sentido, se estima que las obras puedan empezar a lo largo del 2026.

Esta promoción de Sant Antoni se beneficiará del nuevo procedimiento exprés incorporado por el Govern para acelerar la tramitación de los proyectos de vivienda pública, a través de la nueva Ley 4/2025, de 18 de julio, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en Baleares.

Esta Ley también incluye esta medida, por la que las promociones de vivienda pública podrán ser declaradas de interés autonómico y obtener así una tramitación abreviada como también otras infraestructuras educativas y sanitarias. Esta figura permite acortar los plazos de tramitación -una reducción de uno o dos años en la mayoría e incluso de tres en algunos casos- y supone reforzar el plan de choque iniciado esta legislatura por el Govern para facilitar más vivienda asequible a los residentes.

La vivienda pública es uno de los ejes del plan de choque del Govern. El Ibavi está impulsando nuevas promociones que sumarán 900 viviendas públicas para residentes, que se encuentran en planificación o con los trámites iniciados, y prevé continuar aumentando esta cifra.

La Ley 4/2025 incorpora también el requisito de cinco años o más de residencia en las Islas para optar a una vivienda pública o de precio limitado en Baleares. En cuanto a las características constructivas de los proyectos, el Ibavi vuelve a apostar por sistemas homologados, certificados y verificados para sus promociones públicas. De esta forma, se garantiza la durabilidad de las construcciones y su fácil mantenimiento.