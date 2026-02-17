El Ibavi impulsa la construcción de 41 viviendas en Port de Pollença y en Petra

Terreno dode se prevé la construcción de las nuevas viviendas de Ibavi. - GOVERN

PALMA 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) ha adjudicado los contratos para la redacción de proyectos y para la dirección de obra de las nuevas promociones de 41 viviendas en Port de Pollença y en Petra y se prevé que las obras comiencen a lo largo de 2026.

Según ha informado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en nota de prensa, se construirán 25 viviendas en el Port de Pollença y 16 en Petra como parte del plan de choque en materia de vivienda, con un presupuesto total de ocho millones de euros.

La promoción en el Port de Pollença estará ubicada en una parcela de 8.952 metros cuadrados en la urbanización de Gommar y contará con una superficie máxima de construcción de 4.522 metros cuadrados, según permite la normativa municipal. Esta promoción está dividida en cinco bloques distribuidos en planta baja más un piso.

De esta forma, se prevé que de las 25 viviendas, dos de ellas estén adaptadas para personas con discapacidad, y que cuenten con entre una y tres habitaciones y plaza de aparcamiento. En total, el proyecto tendrá un coste estimado de 5,4 millones de euros.

Por su parte, el proyecto en Petra se ubica en un solar de 1.569 metros cuadrados, con 1255 metros cuadrados de superficie máxima para la construcción y con casi 1.000 metros cuadrados de urbanización exterior.

Como en el caso anterior, una de las 16 viviendas estará adaptada para personas con discapacidad y las unidades contarán con entre una y dos habitaciones, con un coste total del proyecto de 2,6 millones de euros.

Según ha recordado la Conselleria, el Govern ha impulsado 48 promociones que suman más de 1.230 viviendas públicas y se prevé continuar aumentando esta cifra. Estas nuevas viviendas públicas se destinan a los residentes empadronados en Baleares durante un mínimo de cinco años.