El IbDona diseña un mapa interactivo con los recursos y servicios para atender a víctimas de violencia machista

Imagen del mapa interactivo con los recursos para atender a víctimas de la violencia machista en Baleares. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha publicado un mapa digital e interactivo que recoge todos los recursos y servicios de apoyo y prevención para los casos de violencia contra las mujeres.

La plataforma, la primera de estas características en Baleares, contiene información, así como la localización y el contacto de servicios de emergencia, protección y atención integral especializada en violencias machistas, del ámbito social, sanitario, judicial, educativo y laboral, según ha explicado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia.

También ofrece información sobre otros recursos como el Servicio 24 Horas de Atención a las Víctimas de la Violencia Machista del IbDona, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer, del centro coordinador de las órdenes de protección, las mesas locales de coordinación para el abordaje de las violencias machistas y el Servicio de Tele-Traducción.

"El mapa de recursos y servicios supone una mejora en cuanto a la información para las mujeres afectadas y para los profesionales. Facilita la accesibilidad y la orientación inmediata a través de una consulta visual y sintética, al favorecer el empoderamiento en la toma de decisiones de las víctimas", han resaltado.

Además, pretende facilitar la interconexión entre las diferentes instituciones, al ayudar a reducir la revictimización producidas por derivaciones innecesarias, las barreras administrativas y de comunicación.

El mapa es el resultado del proyecto iniciado en 2023 'Servicio de prospección y elaboración de un mapa de recursos y servicios para la atención a mujeres víctimas de violencia machista', que ha consistido en un análisis para la identificación de los recursos existentes de las administraciones locales, insulares, autonómica y estatal dentro del territorio de Baleares.