El Govern cuelga las pancartas del 25N con el lema 'No te quedes mirando. Actúa' - CAIB

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Mujer (IBDona) ha organizado una jornada profesional, mesas informativas y una actividad familiar en todas las islas con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Las actividades, según ha recordado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, se enmarcan en la campaña 'No te quedes mirando. Actúa' que este año comparten el Govern, los consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Además, el 25 de noviembre se llevará a cabo un acto institucional en el que las autoridades de las Islas reconocerán a diversas instituciones, entidades, servicios, programas y profesionales que realizan labores de prevención y detección de las violencias machistas, así como de atención a las víctimas.

Este jueves, 26 de noviembre, tendrá lugar la jornada técnica gratuita 'Profesionales en red contra las violencias machistas', con el objetivo de acercar a los profesionales diversos servicios, recursos y proyectos del IBDona para la prevención, la detección y el abordaje de las violencias machistas desde diferentes ámbitos de intervención.

Está dirigida a profesionales y estudiantes de los ámbitos de la educación, los servicios sociales, la salud, la psicología, las emergencias, la seguridad y la justicia, la comunicación, así como a cualquier otro profesional interesado en el abordaje de las violencias machistas.

El programa incluye ponencias sobre el Servicio 24 Horas, el Protocolo Marco de Actuación Interinstitucional, el II Plan Autonómico contra la Trata y el Abordaje de la Prostitución (2026-2028), las Mesas Locales de Coordinación y diversas herramientas para profesionales, como el Mapa de Recursos y Apoyo y el Servicio de Teletraducción.

Por otra parte, durante este mes de noviembre se han organizado un total de 14 mesas informativas en todas las islas, con el objetivo de dar a conocer el Servicio 24 Horas de Atención a las Víctimas de la Violencia Machista y el teléfono gratuito y confidencial 900 17 89 89, dirigido a las víctimas, su entorno y los profesionales que las atienden.

Los municipios en los que se han programado las mesas son Manacor, Sineu, Marratxí, Inca, Sant Llorenç, Palma, Maó, Eivissa, Santa Eulària y Sant Antoni. También se llevará a cabo una mesa informativa en Formentera.

Finalmente, se celebrará el espectáculo musical y familiar 'Hoy cambiaremos el cuento. Mujeres de las Islas: cuatro rondalles para imaginar otros finales', a cargo de la Fada Despistada.

Esta propuesta cultural es una actividad musical, totalmente gratuita y de acceso libre, pensada para que las familias de todo el archipiélago puedan disfrutar y reflexionar juntas sobre la igualdad y los nuevos referentes a través de las historias tradicionales.

El ciclo de actuaciones comenzó el pasado 15 de noviembre en Felanitx y recorrerá todas las Islas con un total de seis sesiones programadas a lo largo del mes de noviembre. En concreto, el día 20 en Es Mercadal, el 21 en Palma, el 22 en Sóller, el 27 en Formentera y el 28 en Eivissa.

Igualmente, el Govern ha colgado las pancartas conmemorativas del 25N en los edificios del Consolat de Mar, las consellerias y el IBDona, que incorporan el lema 'No te quedes mirando. Actúa'.