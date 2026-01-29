Ibiza aprueba una modificación puntual del PGOU que permitirá la reconversión de locales en viviendas

Pleno del Ayuntamiento de Ibiza a 29 de enero de 2026 - AYUNTAMIENTO DE IBIZA

IBIZA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha aprobado este jueves la modificación puntual número 3 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2023, relativa al cambio de calificación urbanística de determinadas parcelas del municipio y que permitirá la reconversión de locales en viviendas.

Según han explicado desde el Consistorio en un comunicado, la actuación se enmarca en las políticas de vivienda impulsadas. El cambio urbanístico permitirá ordenar las viviendas existentes y posibilitará la reconversión de locales en Viviendas de Precio Limitado, han destacado.

La aprobación inicial de la modificación comporta la suspensión de la tramitación y la concesión de toda clase de autorizaciones y licencias urbanísticas, así como la posibilidad de presentar comunicaciones previas en las parcelas afectadas.

Las áreas incluidas en la modificación son cuatro. La suspensión tendrá una vigencia máxima de dos años, o hasta la aprobación definitiva de la modificación puntual. La modificación puntual se someterá a información pública durante un plazo de 30 días.

El Ayuntamiento solicitará un informe a las administraciones y entes estatales, autonómicos e insulares cuyas competencias puedan verse afectadas, así como al Consell.

Tras acabar el periodo de información pública, el equipo redactor informará al respecto y se seguirán los trámites para avanzar en el proyecto.