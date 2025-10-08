Ibiza suspende las clases este jueves ante la alerta naranja por lluvias y tormentas

Calles inundadas, a 30 de septiembre de 2025, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ibiza ha suspendido las clases este jueves, 9 de octubre, ante la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por lluvias y tormentas.

La decisión de la institución insular responde a indicaciones del servicio de Emergencias 112 del Govern, según ha informado el Consell en un mensaje en la red social X.

Precisamente, la Dirección General de Emergencias e Interior ha convocado esta tarde al Comité Técnico Asesor en segunda reunión del Plan Meteobal para analizar la evolución de la situación meteorológica y coordinar las acciones de los diferentes servicios operativos.