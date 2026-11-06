El IBSalut abonará en la nómina de noviembre 16,8 millones de euros en atrasos de la carrera profesional

Archivo - Hombre en el médico - LIUDMILA CHERNETSKA/ ISTOCK - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IBSalut ha informado al Consell de Govern del abono de 16,8 millones de euros en la nómina de noviembre en concepto de atrasos de carrera profesional y que corresponde a un período de diez meses comprendido entre septiembre de 2021 y junio de 2022.

Esta medida beneficiará a más de 8.240 profesionales, ha afirmado la consellera de Salud, Manuela García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes. En la actualidad, en el IBSalut hay 11.500 profesionales con la carrera profesional reconocida.

Con este nuevo pago, el IBSalut habrá desembolsado ya 46,1 millones de euros en concepto de atrasos. El primer abono extraordinario se efectuó a finales de 2024, con 16 millones de euros, relativos al período de julio de 2018 a julio de 2020. El segundo se realizó a finales del pasado año, con 13,4 millones de euros, correspondientes al tramo entre agosto de 2020 y agosto de 202.

En 2024, ha recordado la consellera, se firmó un nuevo acuerdo sobre el sistema de carrera profesional del personal estatutario dependiente del IBSalut con el objetivo reactivar este complemento, reconocer los servicios prestados y permitir que los profesionales accedieran o progresaran de nivel.

Entonces se aprobó un procedimiento extraordinario de incorporación o progresión a la carrera profesional correspondiente a los ejercicios 2018 a 2022, que ya ha finalizado y que tenía efectos económicos retroactivos, con un coste estimado de 133,5 millones de euros.

Luego se dio luz verde a un procedimiento simplificado de incorporación o progresión a la carrera profesional correspondiente a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025, que está actualmente en tramitación.

AUTORIZACIÓN PARA PRESTAR ASISTENCIA

El Consell de Govern también ha aprobado la autorización al IBSalut para contratar el servicio para prestar asistencia sanitaria integral en el ámbito territorial del Sector Sanitario de Llevant (Mallorca) por una cuantía de 9,8 millones de euros.

El "crecimiento sostenido" de la demanda asistencial, ha argumentado García, ha impulsado a la administración a establecer diferentes modalidades de gestión indirecta para reforzar la red sanitaria y dar respuesta a las necesidades asistenciales de la ciudadanía.

Para ello, el IBSalut ha establecido distintas colaboraciones asistenciales con el sector privado por medio de contratos de asistencia sanitaria, que han permitido dotar a la sanidad pública de unos recursos adecuados para atender la demanda asistencial.

El Hospital de Manacor necesita iniciar la contratación de una colaboración de asistencia médica para dar cobertura a una serie de necesidades asistenciales. En la actualidad, es el único centro hospitalario que puede asumir la disponibilidad simultánea de consultas externas, pruebas diagnósticas, actividad quirúrgica, hospitalización de agudos, hospitalización sociosanitaria, capacidad de absorción de pacientes derivados por el incremento de la presión asistencial hospitalaria y disponibilidad de instalaciones.