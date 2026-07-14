Identificados varios menores implicados en la agresión a otra menor a las puertas de un instituto en Palma

Archivo - Agentes de la UFAM de la Policía Nacional en Palma. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha identificado a varias personas presuntamente implicadas en una agresión a una menor de edad a las puertas de un instituto en Palma.

La Unidad de Atención a la Familia y Mujer lleva la investigación para esclarecer los hechos, a raíz de un vídeo de la agresión difundido en redes sociales.

Según fuentes policiales, la agresión ocurrió el pasado mes de mayo fuera de un instituto de la capital balear. Tras identificar a varios supuestos implicados, la Policía Nacional ha remitido las diligencias a la Fiscalía de Menores.