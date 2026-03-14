Idisba y Son Espases ponen a disposición de la comunidad investigadora servicios genómicos de alta complejidad. - CAIB

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Investigación Sanitaria de Baleares (Idisba) y el Hospital Universitario Son Espases (HUSE) han formalizado un convenio de colaboración para ofrecer a la comunidad científica servicios avanzados de genómica y bioinformática.

Esta iniciativa refuerza la infraestructura tecnológica y el conocimiento especializado disponible para los proyectos de investigación biomédica en las Islas, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Salud.

El acuerdo facilita la incorporación de los servicios genómicos avanzados de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases (core molecular de la Unidad de Genómica de Baleares-GENIB), que dispone de equipamientos de última generación como Illumina NextSeq 500DX y NovaSeq 6000DX, en la cartera de servicios de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Idisba.

Estos equipos permiten secuenciar genomas, exomas y transcriptomas, unas técnicas esenciales para identificar mutaciones asociadas a enfermedades minoritarias o para estudiar la expresión génica en cáncer.

Además, también permiten abordar estudios poblacionales y proyectos de medicina personalizada, como la detección de variantes genéticas que influyen en la respuesta a tratamientos farmacológicos.

Según el director gerente del Idisba, Carlos Enrique Herrero, este convenio permite poner a disposición de los investigadores tecnología puntera en genómica y permite avanzar hacia una medicina más personalizada y mejorar la salud de la población.

Por su parte, la responsable de la Genib y de la Unidad de Diagnóstico Molecular y Genética Clínica del Hospital Universitario Son Espases, Iciar Martínez López, ha subrayado que la integración de los recursos con la Plataforma de Genómica del Idisba abre nuevas oportunidades para proyectos innovadores en oncología, enfermedades raras y farmacogenómica. "Es una apuesta clara por la cooperación y la transferencia de conocimiento", ha afirmado.

Los objetivos principales del convenio son facilitar el acceso a tecnologías punteras para el estudio completo del genoma, impulsar la investigación cooperativa y multidisciplinar en el ámbito biomédico, fomentar la formación de los profesionales en técnicas de análisis genómico y contribuir a la innovación y sostenibilidad del sistema sanitario.

Además, se ha incorporado a la cartera de servicios de la Plataforma de Genómica y Bioinformática del Idisba el poder computacional y la capacidad de almacenamiento de datos necesarios para el análisis genómico avanzado.

Este recurso, según han explicado, es fundamental para llevar a cabo estudios que implican grandes volúmenes de datos o análisis complejos, porque garantiza un entorno seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de la investigación biomédica.

La disponibilidad de estas infraestructuras permite abordar proyectos de gran escala, como estudios poblacionales o investigaciones en medicina personalizada, con la máxima fiabilidad y protección de la información.