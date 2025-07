Idoia Ribas valora "en principio" pasar a ser diputada no adscrita en el Parlament

PALMA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario Vox Idoia Ribas está valorando "en principio" pasar a ser diputada no adscrita en el Parlament.

Así lo ha afirmado en declaraciones a Europa Press, tras que, previamente, este martes haya asegurado que no le "queda más remedio" que irse de este partido, ya que prefiere "seguir avanzando en libertad" y en la asociación Avanza en libertad.

"Dije que no me iría del grupo a no ser que el hostigamiento continuase tras mi baja del partido. Como así es, no me queda más remedio que irme", ha declarado Ribas este martes en su cuenta de X, donde también ha añadido que esto no lo ha "provocado" ella.

"Así lo han querido los actuales dirigentes de un partido que echa a la gente o la obliga a irse", ha remarcado acusando a Vox de "maltratar" a gran parte de sus cargos electos, así como de "evitar gobernar en autonomías y renunciar a aplicar su programa".

"Cada cual sabrá si esa es la opción que quiere para España. Yo no la quiero, prefiero seguir avanzando en libertad", ha espetado en su perfil en la red social.

Ribas también ha acusado a los medios de mentir y ha negado que ella iniciara una disputa con su hasta ahora compañera de partido Manuela Cañadas. "Es otro ejemplo de la campaña de difamación pública que sufro desde hace más de un año por parte de Vox y de la portavoz de mi grupo parlamentario, que me atacó cuando supo que otro diputado dijo que yo tenía más principios", ha remarcado.

Además, ha asegurado que Cañadas "empezó a decir" que ella no tenía principios "y que no debería estar ahí" por lo que le respondió "que si no debo estar en el Parlament podía llamar a los ujieres para echarme". "Así empezó una discusión que no oyó ningún periodista y que ha sido convenientemente filtrada por el propio grupo", explica.

A través de estos mensajes en redes, Ribas ha querido hacer una reflexión, al considerar que lo ocurrido ha sido "la gota que ha colmado el vaso", tras "más de un año de hostigamiento".

En este sentido, ha considerado que, ahora, "lo normal" sería que alguien del grupo parlamentario la llamara para ver qué es lo que ha pasado, porque si lo abandona "les perjudica".

No obstante, la diputada ha reconocido que "no lo espera" y que duda "mucho" que alguien la llame, ya que desde el principio de esta legislatura ha remitido diversos escritos al partido en Madrid, de los que, según se ha quejado, "jamás" ha obtenido respuesta.

Ribas ha asegurado que, pese a todo esto, tiene previsto asistir a la segunda sesión del pleno de debate y votación de los Presupuestos autonómicos para 2025, para ejercer su derecho al voto "en conciencia", como viene haciendo desde que abandonó el partido.

Por su parte, desde el grupo parlamentario de Vox han declinado por el momento hacer declaraciones respecto a esta cuestión.