El IEB presenta al sector el catálogo de espectáculos del Circuit Illes de Cultura

Presentación del catálogo del Circuit Illes de Cultura. - CAIB

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) ha presentado al sector el catálogo de espectáculos del Circuit Illes de Cultura, un instrumento de promoción, difusión e intercambio cultural destinado a impulsar la movilidad de las propuestas artísticas entre Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera y a consolidar un circuito estable de programación cultural de ámbito interinsular.

La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha señalado en un comunicado que el catálogo permitirá identificar los espectáculos que pueden formar parte del Circuit Illes de Cultura y facilitará la concesión de ayudas a los ayuntamientos y a los entes públicos dependientes para programarlos.

El catálogo nace con la voluntad de favorecer la circulación de espectáculos entre las islas, apoyar el tejido cultural y profesional y contribuir a una oferta cultural más equilibrada territorialmente, algo que facilitará que las producciones lleguen a públicos de todo el archipiélago.

Durante la presentación, se ha explicado que se pueden inscribir proyectos musicales y de artes escénicas presentados por personas físicas o jurídicas que desarrollen actividad cultural y tengan domicilio, establecimiento permanente o delegación en Baleares.

Las actuaciones programadas en el marco del circuito deben llevarse a cabo fuera de la isla de residencia de los artistas o de la compañía.

El catálogo permanecerá abierto de manera permanente, de forma que las solicitudes de inscripción se podrán presentar durante todo el año mediante el trámite telemático habilitado en la sede electrónica de la CAIB.

Las propuestas las evaluará una comisión técnica de valoración, que analizará aspectos como la calidad artística, la viabilidad técnica, la innovación, la creatividad y el interés cultural de los proyectos.

Los espectáculos que cumplan los requisitos y obtengan la puntuación mínima establecida pasarán a formar parte del catálogo.

Toda la información sobre el catálogo de espectáculos del Circuit Illes de Cultura, los requisitos de participación y el procedimiento de inscripción está disponible en la web del IEB.