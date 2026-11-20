Archivo - Libros y material colocados en una librería. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los ilustradores Francesca Corso y Harold Canizales participarán en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México) gracias al acuerdo que mantiene con la cita cultural el Institut d'Estudis Baleàrics (IEB).

La feria mexicana, que este año se celebra del 28 de noviembre al 6 de diciembre, es la cita editorial dedicada en la literatura más importante de Iberoamérica y Corso y Canizales participan en las actividades profesionales de FILustra, la sección dedicada específicamente a la ilustración.

FILustra se celebra este año bajo el tema 'Narrativas visuales en resistencia: imágenes del territorio y la memoria', donde se explora la capacidad de la ilustración para preservar recuerdos, visibilizar experiencias y construir nuevas maneras de comprender el presente.

A través de tablas de diálogo y una conferencia de cierre, el programa reúne voces que, desde varias prácticas y contextos, reflexionan sobre el poder de la imagen para acompañar procesos de memoria, fortalecer el sentido de comunidad y ampliar las formas de representación.

Las conversaciones recorrerán temas vinculados con la memoria colectiva, las transformaciones del territorio, la diversidad de identidades, las luchas feministas y sociales, como también los desafíos éticos que implica la creación de imágenes en un mundo en cambio constante.

Desde el libro ilustrado hasta otros lenguajes visuales, FILustra propone un espacio para pensar la ilustración como una práctica comprometida con la cultura, la imaginación y el diálogo entre comunidades.

Durante su estancia, Francesca Corso participará en la mesa redonda 'Ilustrar el colapso: narrativas visuales ante la crisis', junto con Daniela Godel y Raquel Catalina, con la moderación de Víctor Rojas.

Canizales compartirá mesa con Mariana Ruiz Johnson, moderada por Dolores Prades, para hablar de 'Ética de la imagen: el poder y la responsabilidad de ilustrar'.

A lo largo de estos últimos años, la colaboración entre la FIL y el IEB ha servido para que una amplia representación de ilustradores y dibujantes de cómic de las Islas, como Aina Bestard, Àlex Fito, Ana Sainz, Anapurna, Bàrbara Sansó, Bartolomeu Seguí, Francesc Grimalt, Juan Lasalle, Ata, Nívola Uyá, Violeta Lópiz o Jorge Isaurralde, Tatúm hayan podido conocer y participar en la feria para ensanchar y consolidar sus contactos profesionales con editores y otros profesionales de la América latina.

Algunos resultados de la asistencia a la FIL son los libros ilustrados 'Una noche de verano y otros cuentos', recopilación de cuentos de Ambrose Bierce, hecho por Jorge Isaurralde, 'Tatúm', publicada por Ediciones de la Flor (Argentina); 'Camino de plata', con ilustraciones de Bàrbara Sansó, en Nostra Ediciones (México); 'Que amores de sons', con ilustraciones de Nívola Uyá, publicado por Editora do Brasil; Qué se esconde en el cielo estrellado y 'Paisajes desconocidos del sistema solar', de Aina Bestard, publicado por Escrito con Tiza (Chile), o la colección 'Mia y mau', de Canizales, publicada por la editorial Ayeaye (Colombia).

Como es habitual en las actividades de proyección exterior del IEB dedicados a la literatura, la técnica de proyectos de ilustración y cómic Karen Müller mantendrá una agenda de citas con editores internacionales, con un foco especial en la América Latina, interesados en publicar libros de autores del archipiélago.

Tanto Francesca Corso como Canizales podrán aprovechar los días profesionales de la feria para conocer de primera mano el mundo editorial de América Latina y reforzar los contactos con editores nuevos o con los que ya colaboren.