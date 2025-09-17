El IMAS acusa al Gobierno de menospreciar a Mallorca y de "abandonar" a los menores migrantes ante la emergencia

PALMA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, ha acusado este miércoles al Gobierno central de "menospreciar a Mallorca" y de "dejar de lado" a los menores migrantes no acompañados ante la emergencia.

Después de que el Consejo de Ministros aprobara este martes la declaración de emergencia migratoria en Baleares, el conseller insular ha dicho que lo que se aprobó fue la ratificación de una resolución de la Secretaría de Estado de Migraciones aprobada en agosto.

Según ha explicado, el acuerdo habilita un procedimiento administrativo más ágil para contratar servicios a través de la Ley de Contratos del Sector Público y permite la contratación de emergencia de recursos para atender a los adultos migrantes que llegan a las islas. No obstante, ha aclarado que los menores han quedado excluidos, "a pesar de ser el colectivo más vulnerable y el que más presión ejerce sobre el sistema insular".

Esto se produce, ha dicho, después de más de un año en el que el Consell de Mallorca y el IMAS han reclamado insistentemente ayudas concretas y recursos extraordinarios ante la saturación. Según ha reiterado, el sistema de protección de menores en Mallorca se encuentra con una "sobreocupación del 1.150%, más de diez veces por encima de su capacidad real, sin espacios disponibles ni suficientes profesionales, y sin que haya llegado ninguna financiación extraordinaria del Estado".

Por todo ello, Sánchez ha considerado que se pone en riesgo la calidad y la dignidad de la atención que reciben estos niños y adolescentes.

Según su opinión, la "falta de apoyo estatal" se ve agravada por el reparto propuesto entre Comunidades Autónomas que ha sido "opaco e injusto, tratando a los menores como mercancía y acompañado de presiones y chantajes institucionales".

Finalmente, ha remarcado que Mallorca no se puede quedar "completamente sola" ante esta situación ya que se necesitan recursos, profesionales y espacios para garantizar una atención digna y responsable. "Defenderemos siempre que estos niños, niñas y adolescentes tengan una atención con garantías, pero exigimos que el Gobierno español no los siga ignorando", ha concluido.