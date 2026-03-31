El IME abre el proceso de concesión para los campus de verano 2026

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) de Palma ha iniciado el proceso de adjudicación del servicio de los campus de verano 2026 mediante un contrato de concesión, y ha abierto el plazo para que las empresas interesadas puedan presentar sus ofertas hasta el próximo 22 de abril.

Según ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Palma, los campus están dirigidos a niños de entre tres y 14 años y se desarrollarán en el Palacio Municipal de Deportes de Son Moix, los polideportivos municipales Antoni Servera y Rudy Fernández, y las piscinas de Son Hugo.

Según Cort, estos espacios garantizan un entorno seguro y adecuado para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades de ocio. El programa ofrece hasta 640 plazas por periodo, con un total aproximado de 3.840 plazas a lo largo del verano.

Las inscripciones se realizarán íntegramente en línea a través de las plataformas digitales habilitadas por las empresas adjudicatarias, que deberán asegurar un sistema accesible, seguro y plenamente operativo.

Los campus incluirán el servicio ordinario de 09.00 a 14.00 horas, así como servicios complementarios de guardería por la mañana, mediodía y tarde, además del servicio de comedor. Asimismo, se mantienen los descuentos del 15% para familias numerosas, monoparentales y hermanos inscritos.

El pliego establece la reserva del 5% de las plazas becadas para niños procedentes de familias derivadas por Servicios Sociales, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades.