El IME mejora el alumbrado de las pistas deportivas exteriores de Can Cota y Bisbe Berenguer de Palou

Focos de una instalación deportiva externa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA
PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Instituto Municipal de Deportes (IME) ha mejorado el alumbrado de las pistas deportivas exteriores de Can Cota, en Sant Jordi, y de la plaza Bisbe Berenguer de Palou, con el objetivo de optimizar las condiciones de uso de estos espacios y ofrecer un funcionamiento más eficiente de sus instalaciones.
El Ayuntamiento de Palma ha señalado este lunes en una nota de prensa que, en total, se han destinado cerca de 7.000 euros que se han distribuido en ambas actuaciones.
En la pista de Can Cota se ha sustituido el alumbrado, se han colocado focos nuevo, se ha renovado el cableado de las torres y de la línea general hasta el cuadro eléctrico. Estas actuaciones permiten mejorar la iluminación de la pista y garantizar unas condiciones adecuadas para la práctica deportiva, además de haber dado respuesta a una petición del CEIP Sant Jordi.
Por otro lado, en la pista de Bisbe Berenguer de Palou se ha renovado el sistema de control y protección eléctrica. En concreto, se ha instalado un interruptor astronómico y un nuevo cuadro de protección, que permiten automatizar los horarios de encendido y apagado del alumbrado.
Esta mejora contribuye a optimizar el consumo energético de la instalación y facilita su funcionamiento, al adaptar el encendido y apagado de las luces a los horarios de utilización del espacio por parte de usuarios, clubes y asociaciones.