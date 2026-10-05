El IME mejora el sistema de riego de seis campos de fútbol y renueva las redes de protección de otros ocho

El IME mejora el sistema de riego de seis campos de fútbol y renueva las redes de protección en otros ocho - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal del Deporte (IME) ha mejorado los sistemas de riego de seis campos de fútbol municipales y ha completado la renovación de un total de 2.193 metros cuadrados de redes de protección en ocho instalaciones de Palma.

El Ayuntamiento de Palma ha explicado este lunes en un comunicado que las actuaciones se han llevado a cabo con el objetivo de optimizar el funcionamiento de los recintos, mejorar la seguridad de los usuarios y avanzar hacia un mantenimiento más eficiente.

Por un lado, las mejoras en los sistemas de riego se han centrado especialmente en la revisión, mejora y puesta a punto de los aspersores para garantizar una distribución del agua más eficiente. Los campos beneficiados por esta medida han sido los de Es Secar de la Real, Es Molinar, Son Cladera, Son Fuster, Coll d'en Rabassa y Son Flor.

Asimismo, el IME ha realizado trabajos específicos de mantenimiento en los terrenos de juego de césped artificial mediante maquinaria especializada para la descompactación y el cepillado del caucho, lo que permite airear el terreno y prolongar su vida útil.

Por otro lado, el Consistorio ha completado la renovación de la red de protección del campo de fútbol de Es Rafal, donde se han sustituido 1.260 metros cuadrados de malla e instalado una nueva red de fondo con postes de acero y anclajes para corregir situaciones de riesgo derivadas del deterioro del material anterior.

Con esta última intervención, el IME da por concluidas las actuaciones de mejora de cerramientos perimetrales, que ha sumado un total de 2.193 metros cuadrados de redes renovadas en ocho campos municipales: Can Valero, Es Secar de la Real, Coll d'en Rabassa, Sant Jordi, La Victòria, Son Cladera, Miquel Nadal y Es Rafal.