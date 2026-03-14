Impulsan una nueva edición del voluntariado de vigilancia de aves amenazadas en la Península de Llevant

Archivo - Ejemplar de buitre negro identificado en el Parque Natural de la Península de Llevant de Mallorca. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural impulsa, conjuntamente con el GOB, una nueva edición del programa de voluntariado de vigilancia de zonas sensibles para las aves amenazadas en el Parc Natural de la Península de Llevant, con el objetivo de reforzar la protección de las rapaces durante el periodo reproductor.

Esta iniciativa da continuidad al programa iniciado en 2025 y se desarrolla con la participación de personas voluntarias comprometidas con la conservación del patrimonio natural, según ha indicado en nota de prensa la Conselleria.

En la primera edición del programa participaron cerca de 20 voluntarios y, durante la temporada pasada, se registraron más de 96 jornadas de vigilancia con la participación de voluntarios, agentes de medio ambiente y personal del parque. Esta labor coordinada permite reforzar la presencia sobre el terreno en un momento especialmente sensible para la fauna.

El Parque Natural de la Península de Llevant es un espacio destacado para la observación de rapaces. Entre otras especies, se pueden observar tres de las cuatro especies de buitres presentes en Europa: el buitre leonado (Gyps fulvus), el buitre negro (Aegypius monachus) y el alimoche (Neophron percnopterus), estos dos últimos nidificantes en el parque.

También están presentes otras rapaces como el águila calzada (Hieraaetus pennatus), el milano real (Milvus milvus) o el águila pescadora (Pandion haliaetus), entre otras.

Además de la labor de vigilancia e información a los visitantes, el dispositivo permite realizar seguimiento de la presencia de avifauna y rapaces en la zona. Durante la temporada pasada se registraron más de 200 datos de seguimiento y observaciones, recogidos a partir de las anotaciones realizadas durante los turnos de vigilancia.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que este programa pone de manifiesto el valor de la colaboración entre la Administración, las entidades ambientales y la ciudadanía para proteger especies especialmente sensibles.

Según ha explicado, "la presencia de voluntarios en el territorio contribuye tanto a reforzar la vigilancia como a sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de respetar estos espacios durante el periodo reproductor".

Torres también ha remarcado que el parque es un enclave de gran valor para las aves rapaces en las Islas, e iniciativas como esta ayudan a garantizar la tranquilidad necesaria para que especies emblemáticas puedan completar con éxito su ciclo reproductor.

ÉPOCA DE APAREAMIENTO

Desde la Conselleria han recordado que ha comenzado la época de apareamiento y cría de la mayor parte de la avifauna, un periodo especialmente sensible. Por este motivo, es importante respetar la normativa y la señalización de los espacios de relevancia ambiental para evitar molestias que puedan afectar el éxito reproductor de estas especies.

Las personas interesadas en participar en el programa de voluntariado pueden obtener más información y formalizar su inscripción escribiendo al correo electrónico conservacio@gobmallorca.com.

Desde la Conselleria se quiere agradecer de antemano la implicación de las personas voluntarias y la colaboración del GOB, que contribuyen a hacer posible esta iniciativa de conservación.