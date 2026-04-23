Inaugurada la Feria de Abril de Palma, que se celebrará durante cuatro días en Son Fusteret

Inauguración de la Feria de Abril de Palma
Inauguración de la Feria de Abril de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 23 abril 2026 20:40
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PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurado este jueves la Feria de Abril de Palma 2026, que se celebrará entre este jueves y domingo en el recinto de Son Fusteret.

El evento, organizado por la Casa de Andalucía en Baleares en colaboración con el Ayuntamiento, se presenta como un espacio abierto a la ciudadanía, con casetas y una amplia programación de actividades relacionadas con la cultura andaluza.

Durante el acto inaugural, el primer edil, acompañado por la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca; y el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey, entre otras autoridades, ha realizado un recorrido por las distintas casetas y espacios del recinto.

Según ha señalado Cort, el alcalde ha destacado el valor de esta iniciativa como "punto de encuentro ciudadano y como ejemplo de la riqueza cultural que convive en Palma", subrayando la importancia de recobrar celebraciones que fomentan la participación y la cohesión social.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento ha recuperado este año la celebración de la feria tras varios años sin llevarse a cabo, declarándola además de interés municipal en reconocimiento a su contribución a la dinamización social y cultural de la ciudad.

A lo largo de los cuatro días de celebración, el recinto de Son Fusteret contará con casetas, espacios de restauración y escenarios con actuaciones de sevillanas, flamenco y rumbas, así como diversas actividades culturales.

La programación incluye también una variada oferta gastronómica de productos típicos de Andalucía, la tradicional Misa Rociera y una exhibición de la Policía Montada.

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