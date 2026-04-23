Inaugurada la Feria de Abril de Palma, que se celebrará durante cuatro días en Son Fusteret

Inauguración de la Feria de Abril de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha inaugurado este jueves la Feria de Abril de Palma 2026, que se celebrará entre este jueves y domingo en el recinto de Son Fusteret.

El evento, organizado por la Casa de Andalucía en Baleares en colaboración con el Ayuntamiento, se presenta como un espacio abierto a la ciudadanía, con casetas y una amplia programación de actividades relacionadas con la cultura andaluza.

Durante el acto inaugural, el primer edil, acompañado por la vicepresidenta segunda del Govern, Antònia Maria Estarellas; la segunda teniente de alcalde, Lourdes Roca; y el presidente de la Casa de Andalucía en Baleares, Rafael del Rey, entre otras autoridades, ha realizado un recorrido por las distintas casetas y espacios del recinto.

Según ha señalado Cort, el alcalde ha destacado el valor de esta iniciativa como "punto de encuentro ciudadano y como ejemplo de la riqueza cultural que convive en Palma", subrayando la importancia de recobrar celebraciones que fomentan la participación y la cohesión social.

Así, ha recordado que el Ayuntamiento ha recuperado este año la celebración de la feria tras varios años sin llevarse a cabo, declarándola además de interés municipal en reconocimiento a su contribución a la dinamización social y cultural de la ciudad.

A lo largo de los cuatro días de celebración, el recinto de Son Fusteret contará con casetas, espacios de restauración y escenarios con actuaciones de sevillanas, flamenco y rumbas, así como diversas actividades culturales.

La programación incluye también una variada oferta gastronómica de productos típicos de Andalucía, la tradicional Misa Rociera y una exhibición de la Policía Montada.