Inaugurada en la Misericòrdia la exposición La Serra de Tramuntana, antes y después' - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha inaugurado en el Centro Cultural La Misericòrdia la exposición 'La Serra de Tramuntana, antes y después', una muestra que, por primera vez, traslada al formato expositivo el proyecto divulgativo 'Las islas Baleares, antes y después', desarrollado hasta ahora exclusivamente en soporte digital.

La inauguración ha contado con la participación del conseller de Presidencia del Consell de Mallorca, Toni Fuster; el gerente del Consorcio, Lluís Vallcaneras; y el creador del proyecto, Lluc Julià Fàbregues, responsable del trabajo de documentación y elaboración de las refotografías.

Según ha señalado la institución insular en una nota de prensa, la muestra ha sido impulsada dentro del programa de actividades del 15º aniversario de la declaración de la Serra de Tramuntana Patrimonio Mundial por la Unesco.

Así, presenta una selección de nueve refotografías de algunos de los enclaves más representativos del territorio: el Castell d'Alaró, Coma-sema, el cabo de Formentor, la Cartoixa de Valldemossa, la casa de nieve de Son Moragues, la torre des Verger, Deià, Sóller y el Puig de Son Nasi.

La exposición es fruto de la colaboración entre la institución, a través del Consorcio Serra de Tramuntana, y el proyecto de divulgación 'Las islas Baleares, antes y después', creado por el diseñador de contenidos Lluc Julià Fàbregues, que desde 2002 trabaja para fotografiar, desde el mismo punto de vista, los lugares ilustrados en la obra del archiduque Luis Salvador de Austria.

El archiduque Luis Salvador (1847-1915) llegó a Mallorca en 1867 y dedicó gran parte de su vida a estudiar y documentar Baleares. El resultado fue su obra magna, 'Die Balearen in Wort und Bild Geschildert' --Baleares descritas por la palabra y la imagen-- estructurada en nueve volúmenes y considerada la obra costumbrista más importante de las Islas del siglo XIX.

Desde el Consell han resaltado que sus ilustraciones constituyen hoy un testimonio excepcional del paisaje, el patrimonio y la vida cotidiana de la época.

Partiendo de este legado, el proyecto 'Las islas Baleares, antes y después' permite comparar las ilustraciones de finales del siglo XIX con fotografías actuales realizadas desde el mismo punto.

El objetivo es mostrar la evolución del paisaje y el estado de conservación del patrimonio cultural, y contribuir así a concienciar, de una forma visual y accesible, sobre la huella que la actividad humana ha dejado en el territorio. Actualmente, el proyecto cuenta con más de 150 refotografías repartidas por todo el archipiélago balear.

La exposición se enmarca en la campaña 'Una pincelada a la memoria. 15 años, Patrimonio Mundial', con la que el Consell de Mallorca rinde homenaje a todas las personas que, generación tras generación, han contribuido a modelar y conservar la Serra de Tramuntana como el paisaje cultural reconocido por la Unesco.

Tras su exposición por el Centro Cultural La Misericòrdia, la muestra iniciará un recorrido itinerante por diferentes municipios de la Serra de Tramuntana. La exposición podrá visitarse en La Misericòrdia hasta el 12 de julio.