Inca se sitúa como el municipio de Baleares con mayor demanda para alquilar una vivienda

Archivo - Dos personas observan inmuebles en alquiler. - Matias Chiofalo - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Inca se ha situado como el municipio de Baleares con mayor demanda para alquilar una vivienda, según datos del portal inmobiliario idealista del segundo trimestre.

Según los datos del portal, la capital del Raiguer anota un precio de 12,9 euros el metro cuadrado y en demanda de alquiler se sitúa por delante de Palma, con un precio de 19,3 euros el metro cuadrado.

El portal señala que durante el segundo trimestre de 2026 se aprecia que la capital de la provincial es la población que recibe la mayor presión de la demanda sobre la oferta existente de viviendas en arrendamiento en menos de la mitad de las provincias.

En las restantes provincias analizadas, al menos una localidad cuenta con mayor presión de la demanda de alquiler sobre la oferta disponible en cada una de las poblaciones por encima de la capital provincial.