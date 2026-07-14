Incautadas 1.900 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Eivissa

Incautadas 1.900 cajetillas de contrabando en el aeropuerto de Eivissa - GUARDIA CIVIL

EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Eivissa han procedido a la aprehensión de 1.900 cajetillas de tabaco de contrabando y a la confección de varias actas de infracción de contrabando contra un hombre de 71 años y nacionalidad rusa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se desarrollaron la tarde del pasado 6 de julio durante los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas.

En la operación, conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, los agentes detectaron a un hombre con una actitud de nerviosismo al recoger su equipaje.

Tras someter sus dos maletas facturadas y la mochila que portaba a una inspección por escáner y a una posterior apertura manual, se hallaron en su interior 1.900 cajetillas de tabaco de diferentes marcas cuyo valor de mercado asciende a 11.500 euros.

Analizado el género intervenido, los agentes comprobaron que carecía de los precintos fiscales obligatorios. Debido a que la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, procedieron a la aprehensión de la totalidad de la mercancía.