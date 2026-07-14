Incautadas 1.900 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Eivissa

Incautadas 1.900 cajetillas de contrabando en el aeropuerto de Eivissa
Incautadas 1.900 cajetillas de contrabando en el aeropuerto de Eivissa - GUARDIA CIVIL
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 14 julio 2026 16:03
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EIVISSA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto de Eivissa han procedido a la aprehensión de 1.900 cajetillas de tabaco de contrabando y a la confección de varias actas de infracción de contrabando contra un hombre de 71 años y nacionalidad rusa.

Según ha informado la Guardia Civil en un comunicado, los hechos se desarrollaron la tarde del pasado 6 de julio durante los controles rutinarios de verificación fiscal que se realizan a los pasajeros en la terminal de llegadas.

En la operación, conjunta con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, los agentes detectaron a un hombre con una actitud de nerviosismo al recoger su equipaje.

Tras someter sus dos maletas facturadas y la mochila que portaba a una inspección por escáner y a una posterior apertura manual, se hallaron en su interior 1.900 cajetillas de tabaco de diferentes marcas cuyo valor de mercado asciende a 11.500 euros.

Analizado el género intervenido, los agentes comprobaron que carecía de los precintos fiscales obligatorios. Debido a que la cantidad excedía notablemente los límites legales permitidos para el uso personal, procedieron a la aprehensión de la totalidad de la mercancía.

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