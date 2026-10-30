Incautan más de 6.000 bengalas marinas caducadas en una finca de Llucmajor - GUARDIA CIVIL

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha incautado más de 6.500 artículos de pirotecnia, la mayoría bengalas marinas caducadas, en una finca de la localidad de Llucmajor y ha levantado acta de denuncia al supuesto autor de la infracción.

La inspección tuvo lugar el pasado martes por parte de agentes del Equipo de Inspecciones de la Intervención de Armas y del Grupo de Desactivación de Explosivos (Gedex).

En la finca, ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, se almacenaba de forma ilegal gran cantidad de bengalas marinas caducadas, así como otros artículos náuticos sin ningún tipo de control ni de medidas de seguridad.

Tras tener conocimiento de la posible existencia del almacenamiento irregular del material pirotécnico, guardias civiles llevaron a cabo las gestiones necesarias para su localización.

Una vez en el lugar, se incautaron de un total de 6.600 artículos, todos ellos caducados y en mal estado de conservación, al haber estado expuestos a las inclemencias meteorológicas.

Inmediatamente se procedió a su intervención como medida cautelar, para después destruirlos en la Planta de Valoración Energética de Tirme de Son Reus.

La Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, además de levantar la correspondiente acta por infracción, continúa con la investigación para establecer el origen del material intervenido y esclarecer totalmente los hechos.

Desde la Guardia Civil se quiere concienciar a la ciudadanía de la peligrosidad que supone el almacenaje y manipulación de estos artículos, sobre todo si se encuentran en mal estado. Así, recuerdan que hay establecimientos autorizados para la recogida de este material.

Este tipo de material debe de ser destruido de forma correcta y no ser abandonado ni tirado en contenedores, con el fin de evitar riesgos a las personas y al medio ambiente.