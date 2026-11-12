Un incendio calcina una vivienda en la calle Bartomeu Torres de Palma

Archivo - El vehículo de Bomberos de Palma - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado la noche de este miércoles ha dejado totalmente calcinada una vivienda situada en la calle Bartomeu Torres de Palma.

El fuego se inició sobre las 22.40 horas en un inmueble de esta calle del barrio de Pere Garau por causas que por el momento se desconocen.

Los Bomberos de Palma se desplazaron hasta el lugar y los efectivos sofocaron las llamas, según ha informado el cuerpo de bomberos.

El incendio no provocó daños personales, aunque la vivienda quedó totalmente calcinada y afectó a varios coches aparcados frente a la misma.