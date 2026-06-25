Un incendio en un camión se extiende a varios vehículos en Palmanyola

Nuevo camión de Bomberos de Mallorca - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un incendio originado en un camión, declarado la tarde de este jueves en la localidad de Palmanyola (Bunyola), se ha extendido a varios vehículos cercanos, que también se han visto dañados.

El fuego ya ha sido extinguido por los efectivos de los parques de Sóller, Calvià e Inca de los Bomberos de Mallorca, según ha informado el cuerpo de emergencias.

Las llamas se han iniciado en un camión, que se encontraba en una zona industrial, ya se ha extendido a varios vehículos que estaban cerca.

No se ha visto afectada ninguna nave y, en principio, tampoco se han registrado daños personales. Los Bomberos de Palma han colaborado en las tareas de extinción.