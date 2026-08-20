Un incendio entre Inca y Muro quema tres vehículos y diversa maquinaria agrícola

Un incendio entre Inca y Muro quema tres vehículos y maquinaria agrícola - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado entre Inca y Muro ha quemado tres vehículos y diversa maquinaria agrícola.

El fuego también ha afectado a unos 1.000 metros cuadrados de superficie agrícola, según han informado los Bomberos de Mallorca.

El incendio, cuyo origen por el momento se desconoce, se ha declarado la tarde de este jueves. Tras recibir el aviso, efectivos de los parques de Manacor e Inca se han desplazado hasta la zona.

Los bomberos han sofocado rápidamente las llamas, que han dejado tres vehículos y diversa maquinara agrícola afectados.