Un incendio provoca un derrumbe en el almacén de un edificio a las afueras de Manacor

Un incendio provoca el derrumbe total del almacén de una edificio a las afueras de Manacor - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha provocado el derrumbe total del almacén de un edificio ubicado a las afueras de Manacor.

Los hechos han ocurrido a lo largo de este lunes y los Bomberos de Mallorca se encuentran trabajando en la zona, según ha informado el servicio de emergencias.

El fuego ha afectado a la cochera, que los propietarios del inmueble usaban como almacén, y ha provocado el derrumbe total de la infraestructura.

El acceso de los bomberos al interior del edificio para realizar una inspección y una valoración de los daños es todavía complejo debido al riesgo existente.