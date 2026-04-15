Inicia la recolocación de 1.650 metros del murete de la Playa de Palma

El murete de la Playa de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las tareas para recolocar 1.650 metros del murete de piedra que separa el paseo marítimo de la Playa de Palma del propio arenal.

Los trabajos han comenzado este miércoles en el entorno del torrente de Sa Siqui, en dirección a Llucmajor, y se irán extendiendo progresivamente por los distintos tramos del paseo.

Este murete, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, fue retirado con motivo de las obras de reconstrucción y reparación del colector de aguas pluviales y de la renovación del alumbrado de la primera línea de mar.

Una vez avanzadas estas actuaciones, se ha comenzado a reconstruir y recolocar el murete, que se recubrirá posteriormente con piedra.

Las actuaciones de recolocación del muro, ha indicado Cort, están alineadas con el proyecto global de reconstrucción y mejora del colector de aguas pluviales y de modernización del alumbrado público de la Playa de Palma.

Las obras, que cuentan con una inversión cercana a 10,9 millones de euros, tienen prevista su finalización este verano y contemplan, en líneas generales, la renovación del alumbrado del paseo marítimo y la reparación del colector de aguas pluviales, una infraestructura con 30 años de antigüedad que recorre cerca de cuatro kilómetros del litoral.