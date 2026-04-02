Las inmobiliarias de Baleares advierten del "impacto directo" de la "parálisis" del Gobierno en materia de vivienda

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria, a 15 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (Abini) ha advertido de que la "parálisis" y la "falta de consenso" en las políticas de vivienda a nivel estatal está teniendo un "impacto directo y especialmente grave" en territorios tensionados como Baleares.

Así se ha pronunciado la patronal a raíz de informaciones publicadas sobre el "bloqueo político" de más de una docena de medidas anunciadas por el Gobierno como los incentivos fiscales al alquiler, la regulación de alquileres de temporada o el desarrollo de nueva vivienda.

La asociación, en un comunicado, ha alertado de que la inseguridad política y normativa "está agravando todavía mas el acceso a la vivienda para los residentes".

"Lo que puede parecer un problema político en Madrid, en Baleares se traduce en una crisis real para miles de familias que no pueden encontrar una hogar propio", ha apuntado el presidente de Abini, Daniel Arenas, quien ha recordado que el archipiélago reúne "todos los factores de máxima tensión".

Entre ellos están la fuerte presión demográfica, la creación constante de nuevos hogares, la limitación de suelo y la dependencia del alquiler.

"Cada medida que se bloquea o se retrasa a nivel estatal tiene un efecto multiplicador en Baleares. La falta de oferta y la inseguridad jurídica impactan de forma inmediata en los precios y en la disponibilidad de vivienda para residentes", ha explicado Arenas.

La asociación ha considerado que los "anuncios grandiloquentes" como el de las bonificaciones fiscales al alquiler o los planes estatales de vivienda han quedado, en muchos casos, "en el limbo o sin desarrollo efectivo" por la falta de apoyos, lo que genera "frustración" en el sector y en la ciudadanía ante "una auténtica irresponsabilidad".

Abini ha sostenido que uno de los principales problemas es la falta de estabilidad y ejecución real de las políticas anunciadas, que mientras no se ponen en marcha permiten que el mercado "siga tensionándose".

La "incertidumbre regulatoria", ha asegurado Arenas, está provocando la "paralización" de algunas inversiones, la reducción de la oferta de alquiler residencial y el desplazamiento hacia "fórmulas alternativas" como el alquiler de temporada.

Ante este escenario, la asociación ha reclamado la activación inmediata de suelo público, seguridad jurídica para operadores y propietarios, coordinación real entre administraciones y un acuerdo de estado a largo plazo entre los grandes partidos políticos.